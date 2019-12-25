В Турции заявили, что продолжают проверку и подготовку ЗРС С-400

В Минобороны Турции рассказали о планах по установке ЗРК.

В Турции заявили, что продолжают проверку С-400 российского производства, а также готовятся к развертыванию купленных у Москвы зенитных ракетных систем. Об этом журналистам рассказал глава Минобороны Анкары Хулуси Акар. Слова чиновника приводятся в агентстве Anadolu.

Мы продолжаем проверку и подготовку приобретенных систем, как это и планировалось. Поставки этих систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Эрдоган ответил на критику США из-за испытаний С-400.

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