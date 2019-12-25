Турецкий лидер заявил, что не собирается просить разрешения у коллег из США.

Эрдоган ответил на критику США из-за испытаний С-400 российского производства. Президент Турции заявил, что не будет просить у Вашингтона разрешения на тестирование вооружения, купленного у РФ. Он уточнил, что турецкие военные испытали ЗРК на севере страны, в городе Синоп. Мероприятия проводились с 13 по 17 октября.

Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США "самым решительным образом осудят" действия Анкары по испытаниям С-400. Чиновник пригрозил Турции тяжелыми последствиями из-за активации российских ЗРК. Эрдоган ответил, что Анкара не отказывается от покупки систем ПВО Patriot.

Эрдоган заявил о праве Турции участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе.

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