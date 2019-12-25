Хулуси Акар напомнил, что закупки российских ЗРК стали необходимостью из-за отказа США.

В Турции рассказали об испытаниях С-400. Об этом напомнил глава Минобороны Анкары Хулуси Акар в интервью для телеканала NTV. Чиновник подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы, которые военные приобрели у России тестировались в Синопе. Данные мероприятия проводятся в рамках плановой работы в рамках контракта.

Приобретение С-400 было не предпочтением, а необходимостью. Турция и ранее работала со своими союзниками над альтернативными вариантами и будет работать дальше. Мы не можем принять заявления, вроде "мы готовы продать, но Конгресс не разрешает поставки Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Чиновник добавил, что покупка боевых комплексов России не означает, что Турция хочет отдалиться от НАТО. Анкара полагает, что если получит гарантии передачи технологий, совместного производства и календаря поставок, то правительство страны готово также закупить Patriot или SAMP-T.

Известно, что испытания С-400 проводились с 13 по 17 октября. По данным экспертов, тесты ЗРК оказались успешными. Турция смогла поразить заданные цели на севере страны.

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