Шойгу обсудил с министром обороны Турции стабилизацию обстановки в Карабахе

Чиновники также подняли вопросы Сирии и Ливии.

Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Анкары Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России и Турции. Акар заметил, что Ереван нападает на гражданские поселения, а также нарушает режим прекращения огня. Турок уточнил, что Анкара поддерживает начатую Баку операцию по возвращению своей территории.

Азербайджан не может ждать решения еще 30 лет Сергей Шойгу, министр обороны Турции

По данным российских военных, в рамках телефонного разговора чиновники кроме региона конфликта в Нагорном Карабахе также затронули сирийский и ливийские вопросы.

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ИГИЛ (террористичесой организации, запрещенной в России) в Сирии.

Фото: Минобороны России