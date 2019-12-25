Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ИГИЛ* в Сирии

Глава Минобороны РФ дал интервью "Красной Звезде".

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ИГИЛ* (* - запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Глава Минобороны России уточнил, что группировка перестала существовать в результате военной операции РФ в регионе. Об этом чиновник заявил в интервью журналистам из газеты "Красная звезда".

Шойгу отметил, что пять лет назад главнокомандующий поставил перед российскими военными задачу, которая на данный момент "полностью выполнена". По данным главы Минобороны, войска в Сирии ликвидировали более 133 тысяч боевиков, 865 лидеров бандформирований. Шойгу уточнил, что ни одному террористу из Сирии не удалось проникнуть в РФ.

Глава оборонного ведомства напомнил, что ущерб также нанесен подполью террористов. Военные нарушили финансовые источники дохода боевиков, и систему их ресурсного обеспечения.

Шойгу: два полка перевооружат на С-400 до конца года.

Фото: YouTube/Миноброны России