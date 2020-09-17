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Шойгу: два полка перевооружат на С-400 до конца года

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Восточный ВО также получит комплексы "Бук-М1-2".

Сергей Шойгу сообщил, что два полка на востоке страны перевооружат на С-400 до конца 2020 года. Об этом глава Минобороны России заявил на заседании коллегии военного ведомства. Чиновник отметил, что зенитные ракетные полка будут переведены на "Триумфы", а также зенитные ракетные дивизионы - на комплексы  "Бук-М1-2". Речь идет о военнослужащих Восточного ВО.

До конца года округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований

Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: зрк, минобороны, с-400, сергей шойгу, триумф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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