РФ и Белоруссия обсудят военное сотрудничесво.

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны республики. Военные отметили, что глава оборонного ведомства РФ возглавляет делегацию, которая посетила Минск утром 16 сентября.

В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу сообщение Минобороны Белоруссии

Делегация РФ прибыла ради обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества. В эти дни в Белоруссии проходят российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020". Для маневров в республику из РФ были направлены силы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

