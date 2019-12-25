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Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
Сегодня, 11:22
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Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

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РФ и Белоруссия обсудят военное сотрудничесво.

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны республики. Военные отметили, что глава оборонного ведомства РФ возглавляет делегацию, которая посетила Минск утром 16 сентября.

В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу

сообщение Минобороны Белоруссии

Делегация РФ прибыла ради обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества. В эти дни в Белоруссии проходят российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020". Для маневров в республику из РФ были направлены силы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
 

Теги: белоруссия, минобороны, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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