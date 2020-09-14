В российском военном ведомстве подчеркнули, что цель маневров не направлена против других стран.

Стало известно, с какой целью проводятся учения "Славянское братство – 2020". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Учения носят исключительно контртеррористический характер. Они пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Кроме того, в "Славянском братстве – 2020" примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в процессе заявлены 300 российских военных и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о бронетранспортерах БТР-МДМ "Ракушка" и боевых машинах БМД-4М. Военных привезут в Белоруссию на поездах.

Ранее мы сообщили, что Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей.

Видео: Минобороны России