Стало известно, с какой целью проводятся учения "Славянское братство – 2020". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Учения носят исключительно контртеррористический характер. Они пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Кроме того, в "Славянском братстве – 2020" примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в процессе заявлены 300 российских военных и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о бронетранспортерах БТР-МДМ "Ракушка" и боевых машинах БМД-4М. Военных привезут в Белоруссию на поездах.
Ранее мы сообщили, что Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все