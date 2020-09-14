Избирательные комиссии рассказали об беспрецедентно большом количестве агрессии и провокаций со стороны наблюдателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей. Об этом Памфилова заявила во время выступления в информационном центре ЦИК.

Памфилова выдвинула обвинения в адрес нескольких наблюдателей. Она отметила, что сотрудники "дезорганизируют работу". Памфилова не готова оставить это без внимания.

Я прошу все случаи собрать, где были все случаи, на которые, слава богу, комиссии не поддаются. Давайте соберем и проанализируем потом вместе с партиями. - Элла Памфилова, глава Центризбиркома

Напомним, что в единый день голосования прошло более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах. ЦИК решил, что досрочное голосование будет проходить в течение двух дней. Памфилова подчеркнул, что серьезных нарушениях на выборах в этом году практически не было.

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