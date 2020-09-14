СПЧ ООН проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии

Накануне Германия передала требование о проведении срочных дебатов по ситуации в Белоруссии.

Совет ООН по правам человека проведет срочные дебаты по ситуации в Белоруссии. Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября.

За проведение дебатов проголосовали 25 стран, включая Украину, Мексику и Бразилию. Ещё 20 стран воздержались от голосования. Против были Венесуэла и Филиппины. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич отметил, что "текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов". Он подчеркнул, что проведение встречи является "попыткой оказать политическое давление" на Минск. По факту, это можно расценивать, как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тогда в республике состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко.

Ранее мы сообщили, что Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко.

Видео: Youtube/EU Debates | eudebates.tv