Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Она выразила сожаление в связи с предстоящей встречей в Сочи президента республики.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала встречу президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александр Лукашенко. Об этом говорится в заявлении Тихановской в ее Telegram-канале.

Лидер оппозиции напомнила президенту России Владимиру Путину, что все, о чем он договорится с Лукашенко, не будет иметь законной силы. Лукашенко нелегитимен, а потому все договоры с ним будут пересмотрены новой властью. Тихановская напомнила, что белорусы отказались от Лукашенко.

Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом. - Светлана Тихановская, лидер оппозиции Белоруссии

Напомним, что сегодня Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Сочи. Там пройдет встреча лидеров двух стран. Переговоры пройдут в формате "один на один".

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Видео: Telegram / Пул Первой