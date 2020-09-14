Анализы проб направили в специальные лаборатории Франции и Швеции.

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального. Об этом сообщило правительство ФРГ.

Немецкие власти попросили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства. Специалисты подтвердили отравление веществом группы "Новичок".

Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные. - говорится в заявлении

Напомним, 20 августа Навального госпитализировали в Омске. Ему стало плохо в самолете. По итогам обследования омских врачей у Навального было нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

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