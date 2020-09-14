Накануне появилась информация, что украинские силовики в пятницу нарушили перемирие. Они открыли огонь по позициям республики у линии соприкосновения в Донбассе.

Стало известно об одном обстреле за сутки со стороны Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Собеседник агентства подчеркнул, что за пятницу вооруженные формирования Украины. Известно, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия. Это происходило в районе подконтрольного ЛНР поселка Желобок.

За 11 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. - собеседник агентства

В ДНР отметили, что за последние три дня нарушений перемирия со стороны украинских силовиков не было зафиксировано.

Ранее мы сообщили, что американские вертолеты прилетят в Эстонию для участия в военных учениях.

Видео: YouTube / Луганский Информационный Центр