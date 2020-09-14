Ожидается, что UH-60 Black Hawk прилетят на авиабазу Эмари.

Американские вертолеты прилетят в Эстонию для участия в военных учениях. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного штаба сил обороны Эстонии.

В Эстонии запланированы тренировки для воздушных войск. Экипажи американских вертолетов проведут отработку взаимодействия с эстонскими военными. Учения пройдут недалеко от Эмари, центрального полигона, а также окрестностях города Тапа.

На данный момент американские вертолеты, входящие в 101 бригаду Сухопутных войск США находятся на авиабазе в Латвии. В скором времени они полетят в Эстонию, где пробудут до 18 сентября.

Ранее мы сообщили, что глава штаба ВВС США призвал готовиться к войне.

Видео: Youtube/Mark Huneycutt