Глава штаба ВВС США призвал готовиться к войне

Новый начальник штаба оценил потери и риски возможного военного конфликта США с Россией или Китаем со Второй мировой войной.

Глава штаба ВВС США генерал Чарльз Браун призвал готовиться к войне. Об этом он заявил в докладе, представленном в пятницу вечером американским еженедельником Defense News.

Генерал подчеркнул, что для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС "должны избавиться от устаревшего оборудования и программ". По его мнению, они не способны помочь в противостоянии будущим угрозам. Нагрузка на бюджет способствует принятию сложных структурных решений. Браун уверен, что от них нельзя будет уклониться. Генерал указал, что предыдущие шаги не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с противниками.

Браун предположил, что возможная война не будет похожа на конфликт последних двух десятилетий. ВВС должны подготовиться к борьбе с потерями и рисками для страны.

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Видео: Youtube/Mikle Shelmez