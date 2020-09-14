Разработчик "Новичка" оценил заявление о более сильной версии яда

Накануне немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля написала, что при "отравлении" российского политика использовалась более сильная версия "Новичка".

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк оценил заявление о более сильной версии яда, которой якобы отравили блогера Алексея Навального. Об этом пишут РИА Новости.

Ринк назвал публикацию издания ерундой. Он отметил, что вещество, о котором идет речь в материале, плавится при более высоких температурах. При этом, в нормальных условиях оно остается в твердом состоянии.

Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса – то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. - Леонид Ринк, один из разработчиков "Новичка"

Немецкие власти призвали ОЗХО расследовать инцидент с Навальным. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что "для этого созданы все предпосылки".

Ранее мы сообщили, что Абэ заметили в одной из больниц Токио.

Видео: AP Archive