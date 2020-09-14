Разработчик "Новичка" оценил заявление о более сильной версии яда

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк оценил заявление о более сильной версии яда, которой якобы отравили блогера Алексея Навального. Об этом пишут РИА Новости.
Ринк назвал публикацию издания ерундой. Он отметил, что вещество, о котором идет речь в материале, плавится при более высоких температурах. При этом, в нормальных условиях оно остается в твердом состоянии.
Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса – то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием.
- Леонид Ринк, один из разработчиков "Новичка"
Немецкие власти призвали ОЗХО расследовать инцидент с Навальным. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что "для этого созданы все предпосылки".
Ранее мы сообщили, что Абэ заметили в одной из больниц Токио.
Видео: AP Archive
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