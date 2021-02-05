Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил суд по уголовному делу оппозиционера Алексея Навального.
Навального обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прокурор решил перенести слушание на 12 февраля.
Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня.
Судья
Напомним, что дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.
Ранее мы сообщили, что Мосгорсуд озвучил число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях.
Видео: DW, RT
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