Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Суд назначен на 12 февраля. Оно состоится в 10:00.

Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил суд по уголовному делу оппозиционера Алексея Навального.

Навального обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прокурор решил перенести слушание на 12 февраля.

Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня. Судья

Напомним, что дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.

Ранее мы сообщили, что Мосгорсуд озвучил число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях.

Видео: DW, RT