Мосгорсуд озвучил число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях

Рассмотрены 35 дел, 30 гражданам назначен административный арест.

Зарегистрировано 4908 дел, связанных с прошедшими незаконными митингами. Правоохранители арестовали 972 человека, оштрафованы 1232 россиянина. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Правоохранительные органы рассмотрели 2169 дел. Еще 942 гражданам назначен административный арест, 1227 – административный штраф. В Мосгорсуде сказали, что к настоящему моменту рассмотрены не все протоколы. Разбирательства продолжаются.

Напомним, что 23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Затем оппозиционеры провели незаконные митинги 31-го числа. Власти просили отказаться от участия в акциях и не нарушать санитарные нормы, но граждане продолжили выходить на митинги.

Ранее мы сообщили, что в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене техосмотра.

Видео: YouTube / Azattyq TV