Речь идет о легковых такси. Инициатива не распространяется на такси и служебный автотранспорт.

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене техосмотра. Об этом сообщил ИА REGNUM со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова.

Законопроект разработан депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия". Миронов напомнил, что два года назад фракция уже предлагала подобную инициативу. Однако, депутаты из "Единой России" заблокировали эту инициативу.

Два года назад наша фракция вносила в Госдуму такую инициативу, но тогда правительство и "Единая Россия" ее заблокировали. Надеюсь, они учтут полученный урок и не повторят эти ошибки. Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия"

Напомним, с 1 марта диагностирование транспортного средства будет производиться в соответствии с требованиями к производственно-технической базе, фотографическому изображению и точности определения координат места проведения техосмотра.

Ранее мы сообщили, что в Германии предложили ввести мораторий на строительство "Северного потока -2".

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