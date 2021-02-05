В ФРГ считают, что введение моратория необходимо в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, Европейским союзом (ЕС) и США.

В Германии предложили ввести мораторий на строительство "Северного потока-2". Об этом в интервью радиостанции Deutshlandfunk заявил глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген.

По мнению Рётгена, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США. После данного предложения, депутат Госдумы Антон Морозов посчитал предложение Рётгена истерикой. Он уточнил, что предложение депутата является одной из многочисленных антироссийских инициатив. Использование газопровода в качестве "геополитического оружия" исключено.

Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится. Мы реализуем этот проект, "Северный поток -2", по просьбе наших немецких партнеров. Они испытывают экономический кризис и им необходимо расширять поставки дешевых, экологически чистых энергоресурсов. - Антон Морозов, депутат Госдумы

Морозов также выразил сомнения в том, что идея немецкого депутата найдет понимание в стране.

Ранее мы сообщили, что Россия вышлет трех европейских дипломатов после митингов.