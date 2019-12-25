Речь идет о дипломатах из Германии, Польши и Швеции. Информацию подтвердили в российском МИДе.

Россия вышлет трех европейских дипломатов после митингов. Об этом сообщил EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства сказано, что дипломатам был заявлен процесс, связанный с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеции, Республики Польша и Посольства Федеративной Республики Германии в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. По мнению представителей МИД, подобные действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют дипломатическому статусу.

О высылке дипломатов стало известно после переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. В материале сказано, что это первый визит главы дипломатии ЕС в Россию за три года.

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