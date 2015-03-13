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У берегов Хайфы нашли древний оливковый завод
Сегодня, 16:40
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matveyvn

У берегов Хайфы нашли древний оливковый завод

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Специалисты на дне обнаружили ямки, в которых, по их предположению могли храниться оливки.

У берегов Хайфы нашли древний оливковый завод, который работал примерно шесть с половиной тысяч лет назад. Об этом пишет издание Sciencepop.

Находку сделали археологи из Израиля на берегу страны. Специалисты на дне обнаружили ямки, в которых, по их предположению могли храниться оливки, так как в ямках довольно хорошо сохранились косточки. Судя по их состоянию, их обрабатывали промышленным способом, считают эксперты.

Например, некоторые косточки были сдавлены до состояния пюре. Это означает, что их давили под прессом.

Учёные предполагают, что раньше на берегу было небольшое поселение. Однако со временем оно ушло под воду.

Ранее эксперты спрогнозировали полный спад заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: израиль, оливки, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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