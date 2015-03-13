Специалисты на дне обнаружили ямки, в которых, по их предположению могли храниться оливки.

У берегов Хайфы нашли древний оливковый завод, который работал примерно шесть с половиной тысяч лет назад. Об этом пишет издание Sciencepop.

Находку сделали археологи из Израиля на берегу страны. Специалисты на дне обнаружили ямки, в которых, по их предположению могли храниться оливки, так как в ямках довольно хорошо сохранились косточки. Судя по их состоянию, их обрабатывали промышленным способом, считают эксперты.

Например, некоторые косточки были сдавлены до состояния пюре. Это означает, что их давили под прессом.

Учёные предполагают, что раньше на берегу было небольшое поселение. Однако со временем оно ушло под воду.

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