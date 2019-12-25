Эксперты спрогнозировали полный спад заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Математическую модель создали петербургские ученые.

Математики Санкт-Петербургского Государственного университета подсчитали, когда заболеваемость коронавирусом в стране упадет до нуля, сообщили "РИА Новости".

Как уверяют эксперты, к концу марта прирост может опуститься до 0,1%, а учитывая вакцинацию, то прирост заболеваемости станет почти нулевым в начале мая. В Петербурге же уровень прироста в 0,1% можно ожидать во второй декаде апреля, а нулевые уже в середине мая.

Напомним, что с 8 февраля стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему больных. Все стационары продезинфицируют перед приемом пациентов.

Ранее мы писали, что власти Петербурга рассказали, когда закончится пандемия.

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