Власти Петербурга рассказали, когда закончится пандемия

Чем тщательнее петербуржцы и гости города будут следовать введенным правилам, тем быстрее болезнь отступит.

Власти Петербурга ответили, пожалуй, на самый волнующий вопрос – когда закончится пандемия. По их мнению, чем тщательнее петербуржцы и гости города будут следовать введенным правилам, тем быстрее болезнь отступит. Так считают в Межведомственном совете по противодействию COVID-19.

Чтобы количество заболевших продолжало уменьшаться, необходимо строго соблюдать базовые противоэпидемические меры. В частности, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, не нарушать запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, горожан призвали активно участвовать в вакцинации. Это закрепит позитивную тенденцию на снижение эпидемии, а также предотвратит новые вспышки заболеваемости.

С начала пандемии число заболевших людей в Петербурге достигло 339 358 человек. Выздоровели – 237 310, погибли – 9 906.

Ранее мы писали, что врачи спасли петербургского пациента после 40-минутной клинической смерти.

Фото: pixabay.com