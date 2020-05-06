Врачи спасли петербургского пациента после 40-минутной клинической смерти

Мужчина болел коронавирусом. Медики не оставляли попыток реанимировать пациента.

В среду, 3 февраля, из больницы Святого Георгия выписался мужчина, чью жизнь буквально спасли медики почти месяц назад. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на стационар.

Мужчина попал в больницу 10 января в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус и осложненной массивной тромбоэмболией легочной артерии. На следующий день пациент пережил клиническую смерть продолжительностью более 40 минут. Реанимационная бригада не оставляла попыток вернуть мужчину к жизни, вскоре эффективная сердечная деятельность была восстановлена. Через пять дней, 16 января, пациента сняли с ИВЛ и продолжили лечение на неинвазивной искусственной вентиляции легких. А 19 января его перевели в терапевтическое отделение. Врачи уточнили, что мужчина не помнит о клинической смерти и не сразу поверил в рассказ медиков. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее мы писали, что с 8 февраля стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему больных.

Фото: пресс-служба больницы Святого Георгия