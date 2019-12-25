С 8 февраля стационары Петербурга начнут возвращаться к плановому приему больных

При этом часть инфекционных коек тоже останется.

На следующей неделе в Петербурге планируют перевести часть коечного фонда в штатный режим работы. Об этом на заседании рабочей группы осударственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции заявил губернатор Александр Беглов.

На данный момент в городе свободен 41% инфекционных коек. По данным Роспотребнадзора, количество новых случаев заболевания коронавирусом за неделю снизилось на 19%, а число госпитализаций — на 7%. По оперативным данным, число госпитализаций пациентов с коронавирусом возросло.

К плановой работе вернется Мариинская больница, в ней будут свободны 588 коек. При этом для лечения больных коронавирусом оставят 92 койки. Кроме того, со следующей недели 198 коек хирургического корпуса Детской городской клинической больницы имени Н.Ф.Филатова вернутся в штатный режим работы. Инфекционные койки тоже останутся, их будет 362.

Также на плановый прием пациентов перейдет нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Все стационары продезинфицируют перед приемом пациентов.

В настоящий момент помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 17 городских и 8 федеральных стационаров. В них развёрнуто 12538 инфекционных коек.

Фото: Piter.TV