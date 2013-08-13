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В Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Сегодня, 22:44
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smirenny

В Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

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По словам специалистов, рост отдельных показателей носит эпизодический характер.

В понедельник, 1 февраля, межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге сообщил, что число госпитализаций в городе выросло. 

В информационной справке совета уточнили, что рост отдельных показателей может быть эпизодическим. Вместе с тем говорится, что "индикаторы эпидемиологического процесса за прошедшие сутки показали разнонаправленное движение". Так, по данным сервиса "стопкоронавирус.рф" в Северной столице было выявлено 1 842 новых случая заражения коронавирусом, 1 273 пациента вылечили, 53 горожанина скончались. Вместе с тем всего развернуто 12538 коек для приема пациентов с COVID-19. 

Ранее мы писали, что с 1 февраля петербуржцы смогут записываться на вакцинацию от коронавируса по номеру "122".

Фото: Piter.TV

 

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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