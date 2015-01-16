С 1 февраля петербуржцы смогут записываться на вакцинацию от коронавируса по номеру "122"

В городе работают 99 пунктов вакцинации — в поликлиниках и частных медицинских организациях.

С 1 февраля для петербуржцев будут работать четыре канала для записи на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Кроме портала "Здоровье петербуржца", единого и регионального порталов госуслуг и виртуальных колл-центров поликлиник также начнет свою работу запись по номеру "122". Это телефон Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом.

На данный момент прививку от COVID-19 сделали 64 812 человека. Из них 12 221 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее в Петербурге определили приоритетные направления для цифровой трансформации в медицине.

Фото: Piter.TV