В Петербурге определили приоритетные направления для цифровой трансформации в медицине

Цифровая трансформация позволит работать с большими данными и управлять ими.

На заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения в Петербурге новой коронавирусной инфекции обсуждался вопрос о цифровой трансформации в сфере здравоохранения. Главная цель этого — снижение общей смертности в городе, передала пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

Некоторые информационные процессы в Петербурге уже запустили. Так, например, обеспечен первичный учет пациентов, которые получили положительный тест на COVID-19, а также тех, кто обратился по номеру "122".

Власти определили пять первоочердных проектов: "Организация своевременных ПЦР исследований "48 часов", "Обеспечение лекарственными препаратами пациентов, заболевших COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении", "Вакцинация", "Централизованное обеспечение лекарственными препаратами", "122". Директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто предложил также включить в приоритетные задачи проект "Телемедицина".

В ближайшей перспективе городе разработают систему учета данных мониторинга вакцинации, учета лекарств. С 15 февраля заработают новые категории по здравоохранению на портале "Наш Санкт-Петербург", а с 31 марта введут систему учета вакцин от коронавируса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 1 февраля в Петербурге появится еще один способ записаться на вакцинацию.

Фото: Piter.TV