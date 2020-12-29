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С 1 февраля в Петербурге появится еще один способ записаться на вакцинацию
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib

С 1 февраля в Петербурге появится еще один способ записаться на вакцинацию

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Чтобы дозвониться до поликлиники, горожанам иногда приходится ждать несколько часов.

У петербуржцев появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса по телефонам виртуальных колл-центров, а с 1 февраля можно будет подать заявку на прививку по телефону "122". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Использование виртуальных колл-центров должно минимизировать проблемы с дозвоном в поликлинику. По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге нужно наращивать темпы вакцинации горожан. 

Полный перечень пунктов вакцинации можно найти здесь

Ранее петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, пункты вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Epizila Alolacy
Сегодня 17:42

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deval
Сегодня 18:00

Крепкого  всем здоровья в наступившем году.

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