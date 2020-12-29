С 1 февраля в Петербурге появится еще один способ записаться на вакцинацию

Чтобы дозвониться до поликлиники, горожанам иногда приходится ждать несколько часов.

У петербуржцев появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса по телефонам виртуальных колл-центров, а с 1 февраля можно будет подать заявку на прививку по телефону "122". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Использование виртуальных колл-центров должно минимизировать проблемы с дозвоном в поликлинику. По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге нужно наращивать темпы вакцинации горожан.

Полный перечень пунктов вакцинации можно найти здесь.

Ранее петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV