С 1 февраля в Петербурге появится еще один способ записаться на вакцинацию

У петербуржцев появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса по телефонам виртуальных колл-центров, а с 1 февраля можно будет подать заявку на прививку по телефону "122". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Использование виртуальных колл-центров должно минимизировать проблемы с дозвоном в поликлинику. По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге нужно наращивать темпы вакцинации горожан.
Полный перечень пунктов вакцинации можно найти здесь.
Ранее петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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