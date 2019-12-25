В Петербурге мужчина похитил сына бывшей сожительницы ради примирения

Житель Петербурга увез подростка на машине матери, пытаясь вернуть бывшую.

В Петербурге 28-летний мужчина увез 15-летнего подростка, угрожая ему ножом. По данным полиции, таким образом он пытался восстановить отношения с матерью мальчика. Материалы проверки передали следственным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в Выборгском районе. Около 02:00 женщина обратилась в полицию и сообщила, что в ее квартиру на Заречной улице ворвался бывший сожитель. По ее словам, нетрезвый мужчина вел себя агрессивно и избил ее.

После этого он пригрозил подростку ножом, вывел его на улицу и силой посадил в автомобиль Jaecoo, принадлежащий матери мальчика. Для поиска несовершеннолетнего ориентировали полицейские патрули и сотрудников Росгвардии.

Далеко уехать мужчине не удалось. Около 03:00 на проспекте Просвещения автомобиль остановили сотрудники патрульно-постовой службы полиции Калининского района совместно с нарядом вневедомственной охраны. Подростка освободили, он не пострадал.

За рулем находился 28-летний мужчина, который, как выяснилось, числился в федеральном розыске. Свой поступок он объяснил намерением помириться с бывшей сожительницей.

Автомобиль вернули владелице. Материалы полицейской проверки направили следствию.