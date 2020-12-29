Петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса

Горожане жалуются в социальных сетях на то, что до поликлиники не дозвониться. Еще одна проблема — номерки быстро разлетаются, из-за чего приходится мониторить не только соседние пункты вакцинации. Вручную это занимает немало времени.

Студент ИТМО сделал таблицу в Google Docs, которая позволяет узнать, где есть свободные талончики на вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Она обновляет раз в час и содержит информацию о количестве номерков, ближайшей дате, адресе, телефоне и полном названии медучреждения. Piter.TV узнал подробности у создателя таблицы — Георгия Тимофеевского.

Идея сделать поиск номерков более быстрым пришла 21-летнему петербуржцу после того, как он сам оказался в подобной ситуации и хотел записаться на прививку. На данный момент это можно сделать через портал "Здоровье петербуржца" или по телефону. Иногда за ожиданием можно провести не один час. На создание таблицы с обновляющимися данными потребовалось всего 3-5 часов, после чего молодой человек закинул ссылку на таблицу в Telegram-чат "Санкт-Петербург. Вакцинация от коронавируса COVID-19". Там горожане делятся своим опытом, обсуждают вакцину и ее побочные эффекты.

Свою наработку Георгий не предлагал властям (с оговоркой "пока"), так как к концу января 2021 комитет по здравоохранению планирует представить свою таблицу. Раньше этого времени петербуржец не готов серьезно модернизировать документ, у которого, по его словам, есть недостатки.

Во-первых, скрипт часто не работает из-за того, что слишком долго ждёт ответа от поликлиники, а спустя 360 секунд его в любом случае убивают, если он не успевает все поликлиники просмотреть. Тогда обновления списка не происходит. Во-вторых, никак не обрабатываются сбои — если Горздрав про какую-то поликлинику вернул ошибку (такое бывает), то скрипт не переспросит "Точно ошибка?", а просто пропустит эту поликлинику. объяснил Георгий Тимофеевский.

Другой петербуржец создал Telegram-бот "Спб. Мониторим запись на вакцину". На канале, который был создан 14-го января, списком публикуются поликлиники и количество свободных талонов. Новая запись выходит каждые полчаса.

Стоит учитывать, что наработки могут помочь горожанам, однако точную информацию все же придется получать по телефону или через портал, так как ситуация может измениться быстрее, чем за полчаса-час.

По данным на 19 января, в Петербурге от COVID-19 вакцинировались 24 817 человек. Из них 4 537 полностью закончили цикл вакцинации.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб