В Выборгском районе завершили подготовку городских территорий к зиме

В Выборгском районе Петербурга подготовили к зиме 152 единицы спецтехники.

В Выборгском районе Петербурга подвели итоги месячника по благоустройству. За это время уборкой охватили более 4 млн квадратных метров территории, а объем вывезенного мусора составил почти 4,5 тыс. кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.

В рамках работ промыли более 1,5 тыс. урн и 256 стендов с визуальной информацией, обработали деревья и кустарники. Кроме того, отремонтировали 50 окон и 56 дверей, восстановили более 100 метров газонных ограждений и водосточных труб.

Отдельное внимание уделили подготовке к зиме. К холодному сезону подготовили 152 единицы специальной техники, а также изготовили приспособления для безопасной очистки крыш от снега и наледи. Сотрудников обеспечили необходимым инвентарем и рабочей одеждой.

До 13 ноября жители Петербурга могут оценить качество подготовки районов к зиме и проголосовать за свой район.