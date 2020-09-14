Глава правительства начал медицинское обследование впервые после заявления о том, что он покидает свою должность из-за ухудшения состояния здоровья.

Премьер-министра Японии Синдзо Абэ заметили в одной из больниц Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Последний раз Синдзо Абэ видели в больнице 17 и 24 августа. В канцелярии главы правительства подчеркнули, что Абэ проходит медицинское обследование.

Полагаю, что сегодня премьер-министр проходит дополнительную проверку по итогам обследования, которое было проведено на прошлой неделе. - Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров страны

Недавно Синдзо Абэ объявил о своем уходе с поста премьер-министра Японии. Он заявил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто". Что не будет назначать временно исполняющего обязанности премьера. Он намерен остаться на посту до тех пор, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену.

Ранее мы сообщили, что Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии.

Видео: Youtube/CNA