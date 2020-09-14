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Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии

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Он намерен продлить политический курс бывшего главы правительства Синдзо Абэ.

Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга избран новым лидером Либерально-демократической партии - правящей партии страны.

На внутрепартийном голосовании он набрал 377 голосов. Его соперники набрали в разы меньше: за экс-министра обороны Сигэру Исиба проголосовало 68 человек, за бывшего министра иностранных дел Фумио Кисида — 89.

Ёсихидэ Суга 71 год, вскоре он станет премьер-министром Японии. Он намерен продлить политический курс бывшего главы правительства Синдзо Абэ.

Ранее мы писали, что Японцы захотели вернуть Курилы с помощью ядерных ракет.

Видео: YouTube / 台視新聞 TTV NEWS

Теги: выборы, ёсихидэ суга, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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