Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии

Он намерен продлить политический курс бывшего главы правительства Синдзо Абэ.

Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга избран новым лидером Либерально-демократической партии - правящей партии страны.

На внутрепартийном голосовании он набрал 377 голосов. Его соперники набрали в разы меньше: за экс-министра обороны Сигэру Исиба проголосовало 68 человек, за бывшего министра иностранных дел Фумио Кисида — 89.

Ёсихидэ Суга 71 год, вскоре он станет премьер-министром Японии. Он намерен продлить политический курс бывшего главы правительства Синдзо Абэ.

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Видео: YouTube / 台視新聞 TTV NEWS