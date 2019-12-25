Пользователи Yahoo News Japan прокомментировали возможное желание Москвы надавить на нового премьера Японии.

Японцы захотели вернуть Курилы с помощью ядерных ракет. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на портал Yahoo News Japan. Пользователи сервиса заявилили о том, что Россию можно будет победить, если ударить по ней ракетами. Еще один пользователь отметил, что правительству Токио следует примкнуть к Западу под руководством США, чтобы создать международную изоляцию РФ. Некоторые жители Японии полагают, что страна никогда не сможет вернуть себе северные территории.

Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! пользователь портала Yahoo News Japan

Комментарии пользователей связаны с авторской публикацией о том, что Москва может попытаться надавить в вопросе курильских островов на нового премьер-министра Японии, который сменит на посту Синдзо Абэ. Читатели заявили, что Токио следует подождать, когда "Россия "сама загнется".

Японцы возмутились отменой поездок на Курилы.