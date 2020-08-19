Японцы возмутились отменой поездок на Курилы

По программе безвизового обмена планировалось 19 поездок.

Читатели издания Yahoo News Japan возмутились отменой поездок на Курилы из-за пандемии коронавируса.

Часть посетителей сайта предположили, что о возвращении Курильских островов в состав Японии можно забыть. Кто-то призывал к радикальным мерам.

Остается только война. - написал один из читателей

В России с иронией отнеслись к японским комментаторам.

Вроде умная нация, а такую чушь порют. Развязать войну с Россией? Ну, попробуйте. Или вы забыли Халхин-Гол и 45-й год? - forever1945

Напомним, Москва и Токио не смогли заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием стал вопрос о принадлежности южных Курильских островов. После войны архипелаг вошел в состав СССР.

Ранее мы сообщили, что Швеция отказалась оказывать финансовую поддержку Белоруссии.