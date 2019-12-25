Выплаты были рассчитаны на две программы в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны.

Швеция отказалась оказывать финансовую поддержку Белоруссии. Об этом в своем Twitter сообщил министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон.

Эрикссон подчеркнул, что Швеция намерена помочь гражданскому обществу. Речь идет о тех, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. На первую программу шведские власти выделили 2,6 млн долларов, на вторую – 347 тыс. долларов. Теперь поступление средств заморожено, финансирование проектов приостановлено.

Накануне МИД Белоруссии Владимир Макей побеседовал с главой МИД Швеции Анн Линде. Они обсудили будущее сотрудничество Минска с Европейским союзом. Также министры поговорили про "поствыборную ситуацию в Белоруссии и вокруг нее".

Ранее мы сообщили, что ОМОН преградил путь митингующим к заводу в Минске.

Видео: YouTube / Alexander Hvastovich, TUT.BY. Политика