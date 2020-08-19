У проходной собрались сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ).

ОМОН преградил путь митингующим к заводу в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

Они пришли поддержать коллег с Минского моторного завода. Накануне рабочие завода написали заявления на отпуска за свой счет. Издание отмечает, что их пропуска оказались заблокированы. При этом, предприятие функционирует, осуществляется отгрузка продукции.

Напомним, 9 августа прошли выборы президента Белоруссии. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, стал президентом. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов. В ходе протестных акций силовики задержали 6,5 тыс. человек, три человека погибли.

Ранее мы сообщили, что Минздрав Белоруссии попросил медиков выражать гражданскую позицию работой.

Видео: Telegram / @nexta_live