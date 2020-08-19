В сообщении сказано, что призывы ограничить работу поликлиник и прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах никак не укладывается в голове.

Минздрав Белоруссии попросил медиков выражать гражданскую позицию работой. Об этом сказано в открытом письме, составленном главой ведомства страны Владимиром Караником.

Вчера, 18 августа оно появилось на сайте белорусского Минздрава. Караник напомнил, что оказание хирургической помощи и диспансерные обследования были отменены. В этой связи накопилось много пациентов, требующих внимания врачей. Кроме того, он указал, что сроки прививочной компании от гриппа сместились на середину сентября. Скорее всего у здравоохранения республики накопился значительный объем работы, который необходимо сделать именно сейчас.

Ранее мы сообщили, что Путин уведомил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном.

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