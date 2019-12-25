Путин уведомил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Российский и белорусский лидеры провели очередной телефонный разговор.

Президент России Владимир Путин уведомил Александра Лукашенко о переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

За последние 4 дня они созвонились уже три раза. В предыдущих беседах Путин и Лукашенко обсуждали совместные действия в случае внешних угроз и "давления на республику извне". Безусловно, лидеры побеседовали по поводу текущей ситуации в Белоруссии. Теперь Путин намерен поговорить об этом с Меркель и Макроном.

Напомним, 9 августа прошли выборы президента Белоруссии. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, стал президентом. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов. В ходе протестных акций силовики задержали 6,5 тыс. человек, три человека погибли.

Ранее мы сообщили, что Белоруссия развернула войска на западных границах.