В рамках совещания с членами Совета безопасности Лукашенко отметил, что "появились заявления представителей западных государств".

Белоруссия развернула войска на западных границах. Солдаты приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на Александра Лукашенко.

По словам Лукашенко, многие из них не знают, где находится Белоруссия.

Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко рассказал, что глава Минобороны представил ему доклад, в котором сказано, что "все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств.

Ранее мы сообщили, что Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко.