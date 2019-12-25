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Белоруссия развернула войска на западных границах
Сегодня, 8:41
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Белоруссия развернула войска на западных границах

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В рамках совещания с членами Совета безопасности Лукашенко отметил, что "появились заявления представителей западных государств".

Белоруссия развернула войска на западных границах. Солдаты приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на Александра Лукашенко.

По словам Лукашенко, многие из них не знают, где находится Белоруссия.

Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность.

- Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко рассказал, что глава Минобороны представил ему доклад, в котором сказано, что "все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств.  

Ранее мы сообщили, что Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко.

Теги: армия, границы, запад, оппозиция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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