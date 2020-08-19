Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко. Об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда".
Он вспомнил, как сам перед распадом СССР обращался к трудящемуся населению. По его словам, "нужной поддержки не получилось". Горбачев полагает, что текущая ситуация в Белоруссии и нынешние акции протеста демонстрируют влияние из-за границы. Затем, он подчеркнул, что добровольно ушел с поста президента СССР.
Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны.
- Михаил Горбачев, экс-президент СССР
Напомним, что Александр Лукашенко отказался проводить повторные выборы президента. Он добавил, что "фальсификации с результатом более 80% не может быть". Президент считает, что перевыборы возможны, но только после принятия новой Конституции.
Ранее мы сообщили, что белорусская оппозиция готова сотрудничать с Россией.
Видео: YouTube / BBC News
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