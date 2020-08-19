Белорусская оппозиция готова сотрудничать с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соратницу бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и члена объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову.
Она отметила, что последнее время в сотрудничестве с Россией постоянно возникает напряжение и конфликты. В штабе Тихановской уверены, что этот факт лишний раз показывает, что Лукашенко не может справиться с этой задачей. Белоруссия готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми союзными государствами, включая Россию.
Напомним, что 18 августа начал работать координационный совет оппозиции. В пресс-службе объединенного штаба оппозиции в ближайшие дни выберут председателя и президиума совета.
Ранее мы сообщили, что Минобороны Белоруссии объяснило полеты военно-транспортного самолета Ил-76 в Россию.
Видео: YouTube / BBC News
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