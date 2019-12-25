Белорусские команды прилетали в РФ ради участия в Армейских международных играх.

Минобороны Белоруссии объяснило полеты военно-транспортного самолета Ил-76 в Россию. Об этом сообщили журналисты из местного издания Tut.by со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства республики Наталью Гаврусик.

Военные отметили, что белорусский борт направлялся в Новосибирск в рамках участия в конкурсах "Аварийный район" и "Полевая кухня". В них принимали участие белорусские команды. По словам Гаврусик, сначала транспортник долетел до Кубинки в Подмосковье, а уже затем выгрузил в Новосибирске команды, принявшие участие в Армейских международных играх.

После приземления в Новосибирске команда, участвовавшая в "Суворовском натиске", уже российским бортом полетела в Благовещенск. А наш самолет вернулся в Мачулищи Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны Белоруссии

Чиновница подтвердила, что в ближайшее время белорусский самолет будет осуществлять полеты в РФ в рамках Игр.

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