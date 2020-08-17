В Sohu объяснили, чем российский тяжелый транспортник будет отличаться от иностранных можелей.

Эксперты Sohu восхитились возможностями транспортного самолета ПАК ТА. В Китае считают, что новое поколение транспортные самолетов из России станет заменой машинам украинского производства. Журналисты отметили борт Ан-124 "Руслан", разработанный конструкторским бюро "Антонова" на Украине, а также созданный на его основе Ан-225. Последний активно эксплуатируется во многих странах, включая Россию.

Россия до сих пор владеет авиапарком самолетов Ан-124, которые по своей грузоподъемности превосходят даже американские транспортники Lockheed C-5 Galaxy сообщение Sohu

В Китае рассказали, что характеристики нового транспортного российского самолета должны превзойти возможности Boeing C-17 Globemaster III из США, а также европейского Airbus A400M. В издании напомнили о том, что в СМИ появилась информация о создании Москвой тяжелого борта Ил-106, который будет перевозить по 80-100 тонн на расстояние до 5 тысяч километров.По грузоподъемности данная модель будет уступать Ан-124, но превзойдет по характеристикам иностранных конкурентов.

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