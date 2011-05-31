Sohu: США не рискнут воевать с Россией

Войне помешают союзники РФ и ее вооружение.

Россия остается главным препятствием для Соединенных Штатов на их пути к мировому господству. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По данным автора публикации, США после развала Советского Союза уверенно доминировали на мировой арене в военной мощи, однако со временем эта ситуация поменялась, и на их место встала РФ. Эксперт предположил, что в настоящее время существуют два фактора, которые останавливают Белый дом от прямых военных конфликтов с Россией.

Во-первых, по мнению автора Sohu, Вашингтон боится ядерного вооружения РФ, которое перешло в ее владение по наследству от СССР и постоянно модернизируется. Журналист китайского СМИ приводит в пример ракетные комплексы "Ярс" и беспилотную субмарину "Посейдон".

Вторым фактором сдерживания являются союзники России, благодаря которым она может чувствовать себя уверенно. Этими союзниками, считает автор публикации, являются Китай и Индия. Отмечается, что армия второй страны в последние годы активно занимается усилением своей мощи, что вкупе с численностью ее военнослужащих несет большую угрозу Соединенным Штатам.

Автор Sohu подытожил, армия США никогда не отличалась своей смелостью. Это доказывает тот факт, что все военные конфликты происходили против тех, кто слабее – Вьетнам, Корея, Афганистан, Ирак. Отмечается, что Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, только когда стало ясно о крахе Германии в ней.

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Фото: pixabay.com, Минобороны РФ