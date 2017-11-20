В Китае назвали причина страхов США перед Россией

Китайские журналисты заявляют, что в США опасаются российского вооружения.

Китайское издание Sohu назвало причины, из-за которых США опасается РФ.

Журналисты издания отмечают, Россия грамотно распорядилась наследством СССР в плане военного арсенала, которое до сих пор способно оказывать влияние на Соединенные Штаты.

Обозреватели Sohu заявляют, что вооружение России является одной из причин нестабильных отношений с США. По их мнению, РФ имеет технологии, которые отсутствуют у других государств. Это и заставляет Соединенные Штаты с опаской смотреть в сторону России.

Sohu называет три вида российской техники, которую боятся в США.

Во-первых, это стратегический бомбардировщик дальнего действия Ту-160, аналогов которого нет у США. Этот самолет способен нести большое количество ракет для атак условного противника.

Вторым оружие является "Царь-бомба", которая волнует США еще со времен холодной волны.

Третье оружие, которого боятся в Соединенных Штатах – весь атомный подводный флот России. Журналисты издания в частности отмечают субмарины проекта 705 "Лира", которые, по их мнению, являются самым большим врагов авианосцев США.

Ранее корабль ВМФ РФ заставил отступить украинский катер с американским журналистом.

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