Корабль ВМФ РФ заставил отступить украинский катер с американским журналистом

Сторожевое судно заставило иностранцев развернуться от госграницы с Россией.

Корабль Военно-морского флота РФ заставил отступить украинский катер с американским журналистом. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на материал телеканала СNN. По информации от издания, сторожевой корабль перехватил патрульный катер ВМС соседнего государства около государственной границы. Инцидент зафиксирован в акватории Азовского моря. Судно осуществляло странные маневры вблизи территориальных вод России.

Напомним, что американский телеканал CNN 5 мая опубликовал видео о путешествии репортера Мэтью Чанса на украинском патрульном катере в Азовское море. Спустя час после морской прогулки в акватории в пяти милях от побережья Украины поступило радио сообщение, посланное русским голосом.

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Репортёр CNN спросил командира ВМС Украины Левицкого что будет, если суда не сменят курс. Ему ответили, что для всех находящихся на борту "будет крайне опасно". Чанс заявил, что сообщение от РФ было четкое. Он отметил, что если бы корабли не развернулись, то у них возникли бы проблемы.

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Фото: Минобороны России