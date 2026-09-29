Корабли Северного флота впервые в истории ВМФ РФ прошли проливом Шокальского

Моряки успешно выполнили поставленные задачи.

Отряд кораблей Северного флота России вошел в акваторию Карского моря через пролив Шокальского. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Специалисты уточнили, что такой процесс происходит впервые в истории Военно-морского флота Российской Федерации. Во время прохода корабля командование объявило учебную тревогу для повышения уровня боеготовности экипажа по прохождению узкого участка. С борта патрульного судна ледового класса "Иван Папанин" в воздух успешно поднят вертолет Ка-29. Борт осуществил разведку местности по маршруту перехода корабля.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря. специалисты Северного флота России

Экипажи кораблей успешно обеспечили навигационную безопасность плавания, а также осуществили маневрирование переменными курсами и скоростью для безопасного расхождения с айсбергами. Моряки изучили пригодность нового района плавания для действий кораблей ВМФ России.

Северный флот провел тренировку по отражению атаки БПЛА в Мурманской области.

Фото: пресс-служба Северного флота, Telegram / ТАСС